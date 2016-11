New Snapchat update brings AR into the world around you. It's (unsurprisingly) pretty cool! pic.twitter.com/tMuaMpJpHZ — Sean O'Kane (@sokane1) November 8, 2016

These stickers in the @snapchat update are the cutest things ever! 😁❤️ pic.twitter.com/Bl6wmbVFBt — Hanjipan (@hanjipandesigns) 29. März 2016

+ + Leute über einen Link adden + +



+ + Lenses kosten nichts mehr + +



+ + Studie: Snapchat macht glücklicher als Facebook + +









+ + So bekommst du deinen Lieblingsfilter zurück! + +



+ + Make-up-Tutorial für kotzenden Regenbogen + +



+ + 16.09.2015: Das waren die neuen Funktionen + +





Es gibt jetzt die sogenannten: Wenn deine Kamera nach außen gerichtet ist, musst du einfach kurz gedrückt halten und kannst dann die neuen Linsen auswählen. Du kannst es so beispielsweise schneien lassen oder eine Taschenlampe benutzen. ;-)Um die neuen Funktionen ausprobieren zu können, brauchst du das neueste Update!Eine weitere neue Funktion betrifft die. So wie bei den Instagram-Stories auch kannst du jetzt. Dafür musst du nur, während du dir die Geschichte anschaust, auf die linke Hälfte deines Handys tippen. Wenn du auf die rechte Hälfte tippst, springst du zum nächsten Snap.Um deinenzu verändern, musst du ihn markieren und kannst dann auswählen, ob du ihn fett haben willst, kursiv oder unterstrichen. Außerdem kannst du jetzt nicht nur Sticker bei deinen Videos pinnen sondern auch. Dafür musst du einfach ein Video drehen, einen Text schreiben und denn dann gedrückt halten, um ihn zu pinnen.Du musst nur noch einmal auf dein Gesicht tippen, um die Linsen zu nutzen. Also schau gleich mal in deinem App Store nach, ob du ein Update von Snapchat machen kannst! Das brauchst du nämlich auf jeden Fall, um die neuen Features benutzen zu können.Mit der neuen Appvon Snapchat kann man sich seine eigenen Emojis kreieren. Und die wiederum kannst du dann ganz lässig in deinen Snaps verwenden oder sogar mit den Emojis deiner Freunde verbinden, um spezielle Friendmojis zu erhalten!Um dein eigenes Emoji zu bekommen, musst du die App Bitmoji herunterladen und öffnen. Nachdem du dein eigenes Emoji erstellt hast, kannst du es mit Snapchat verbinden - auch aus der App Snapchat selbst kannst du dort, wo die Sticker sind, auf "Verbinden mit Bitmoji" klicken. Auch die neueste Snapchat-Version solltet ihr auf eurem Handy haben!Neben den eigenen Emojis, die du machen kannst, kannst du auch spezifische Friendmojis machen! Das geht, wenn deine Freunde ebenfalls ihre Accounts mit Bitmojis velinkt haben, kannst du spezielle Friendmojis verschicken. Egal, ob im Chat oder bei einem Snap - dort kannst du die Friendmojis dann auswählen. Übrigens gibt es jetzt auch noch mehr Sticker zur Auswahl!Unter deinen Lenses findest du übrigens jetzt auch einen neuen Farbfilter. Dabei kannst du dein Gesicht anmalen.Die Kreationen, die du gemalt hast, gehen mit dem Gesicht mit! Sprich, wenn du dir beispielsweise einen Bart malst, dann kannst du auch den Kopf nach rechts drehen und der Bart bleibt an Ort und Stelle. :-)Snaps und Storys kannst du jetzt für immer speichern! Dank der neuen Snapchat-Funktion Memories wirst du deine Storys direkt in Snapchat speichern können, später wieder anschauen und auch erneut teilen können. Wir erklären dir alle Details.Wie auf dem Blog von Snapchat erklärt ist, findest du deine Memories, wenn du vom Kamera-Modus einfach nach oben wischst. Mithilfe der Suche kannst du dann ganz easy deine Snaps finden, indem du Keywords eingibst wieoderDu kannst dann auch einzelne Snaps zu einer neuen Story oder einfach verschiedene Storys zu einer riesigen Story zusammenfügen. Wenn du einen alten Snap erneut in deine aktuelle Geschichte postest, bekommt sie einen Rahmen, sodass man weiß, dass es sich um einen älteren Post handelt.Solltest du Storys haben, die kein anderer sehen soll, kannst du sie mit einemversehen und so verstecken. So kann man sein Handy herumreichen oder auch seinen Account teilen, hat aber dann trotzdem einen geschützten Bereich, den nur derjenige sehen kann, der den PIN hat.Da das eine echt große Veränderung bei Snapchat ist, wird die Funktion nach und nach auf die verschiedenen Handys ausgerollt. In dem Update-Text von iOS steht außerdem:Jetzt heißt es also abwarten!Wie super wäre das denn? Laut "Turn on" soll Snapchat kurz davor stehen, die Appzu kaufen. Bei dieser Foto-App kann man sich selbst in eine 3D-Version verwandeln! Dafür musst du nur ein Bild machen und kurze Zeit später hast du deine eigene Live-Version davon. Im Video kannst du sehen, wie es funktioniert. Wäre ja wirklich der Hammer, wenn das bei Snapchat dann bald gehen würde!Wer die neueste Version von Snapchat hat (checkt in eurem App-Store, ob Snapchat ein Update machen will!) kann jetzt die süßen Sticker ganz automatisch in seinen Snaps verwenden. Egal, ob im Video oder bei einem einfachen Bild - wenn du oben auf die Emojis gehst, findest du nun eine weitere Reihe mit einigen Stickern, die du verwenden kannst. Mega!Wer das neue Update installiert hat, kann jetzt mit nur einer Hand während einer Aufnahme heranzoomen. Dafür einfach den Finger vom Aufnahme-Button nach oben ziehen! Wenn du wieder wegzoomen willst, dann ziehst du den Finger wieder nach unten. Cool!Bei den Lenses erkennt die App nun von alleine alle Gesichter von deinen Bildern auf deinem Handy - und lässt sie dir zur Auswahl, um damit das Gesicht zu tauschen. Echt lustig!Dass man jeden Snap nun einmal gratis wiederholen kann, ist allerdings wirklich schon lange überfällig.Die Macher selbst stellen die Neuerungen alsvor. Und diese Funktionen haben es in sich: Neben Stickern (wie konnten wir nur ohne sie leben?) und einem neuen Filter gibt es auch tolle Videochat-Tools und Updates in den Geschichten. Was genau alles neu ist, erfahrt ihr hier!Gestern postete Snapchat auf seinem Blog einen Beitrag mit der Überschrift. Darin beschrieben: neue und echt geniale Funktionen für Snapchat! Man kann jetztund sogar(oder nur einen kurzen Clip versenden)! Und dann gibt es da noch unzählige, süße, die man seinen Freunden schicken kann. OMG, wir wissen gar nicht, was wir ohne sie gemacht haben!Natürlich gibt es die Videochat-Funktion oder auch die Sticker in vielen anderen Messengern wie Facebook oder WhatsApp. Doch trotzdem ist es mega, dass auch Snapchat nun nachzieht! Eine zusätzliche Neuerung findet sich auch bei den- dort gibt es einen neuen mit einem süßen Tierchen. ;-)Auch bei denhat sich was getan - wenn du nun eine Geschichte startest, läuft die nach dem Ende einfach mit der nächsten weiter! So musst du die Storys von allen, denen du folgst, nicht mehr einzeln antippen, sondern kannst ganz easy alle neuen Snaps am Stück anschauen.Wenn du deinen persönlichen Link sehen und versenden willst, musst du nur zum Punktund dann zu. Dann kannst du den Link kopieren und verschicken! Easy, oder? Der Link sieht in etwa so aus:. Das ist mal ein praktisches Update!Erst im November startete Snapchat sein Bezahlsystem für Lenses wie den kotzenden Regenbogen. Doch jetzt ist das alles schon Geschichte! Anscheinend hat sich der Store für Snapchat nicht rentiert - vermutlich hat niemand für die Effekte Geld hingeblättert.Deswegen wird die App vermehrt auf Werbung setzen und Kooperationen mit großen Partnern eingehen.Alle Lenses, die du gekauft hast, bleiben natürlich trotzdem erhalten. Ob wir allerdings jemals wieder den kotzenden Regenbogen vorfinden werden, bleibt fraglich. Vielleicht wechselt Snapchat die Effekte täglich durch, so wie vor dem Lenses-Store? Wir sind gespannt.Diehat die Studie mitdurchgeführt.lang wurde diesen Studenten sechs Mal am Tag Nachrichten auf unterschiedliche Instant Messenger und soziale Netzwerke geschickt. Bei jeder Nachricht, die sie bekommen hatten, musste sie sagen, was sie fühlen und was sie gerade denken. Beigab es überwiegend nur positives Feedback – mehr als bei beispielsweiseForscher Joseph Bayer, einer der Autoren der Studie, erklärt:Snapchat steht für einen intimeren und persönlicheren Austausch mit Freunden und Familie – Facebook steht hingegen eher für Dinge, die man mit der ganzen Welt teilen will. Außerdem ist man bei Snapchat entspannter, weil sich die Nachricht sowieso wieder von alleine löscht.Die Studenten gingen sogar soweit, dass sie Snapchat gleichsetzten mit Gesprächen von Angesicht zu Angesicht. Denn auch dabei werden die Dinge, die man sagt, nicht aufgenommen und sind eher von alltäglicher und banaler Natur.Mashable.com hat einen Trick verraten, mit dem das ganz leicht geht: Du musst einfach nur das Datum auf deinem Handy umstellen. Dafür gehst du in die allgemeinen Einstellungen deines Smartphones und schaltest den Automatisch-Button aus. Danach kannst du das Datum selbst einstellen. Wenn du danach in Snapchat gehst, hast du die Filter, die an diesem Tag aktualisiert wurden.Wenn du beispielsweise den 15. September einstellst, dann hast du alle Filter, die an dem ersten Tag des Updates da waren.Die YouTuberinvonzeigt in einem neuen Make-up-Tutorial, wie man den fast schon legendären Filter nachschminken kann! Warum also nicht mal für die nächste Kostümparty, für Halloween oder Fasching nachmachen? Wir finden das auf jeden Fall mega cool und können es gar nicht erwarten, die ersten Bilder mit so einem Make-up zu sehen. ;-)Die tolle Funktion nennt sich. Dabei kannst du im Selfie-Modus coole Effekte hinzufügen. Öffne dafür Snapchat und drücke länger auf dein Gesicht in der Selfie-Funktion. Es erscheinen kleine Filter neben dem Aufnahmebutton, die du über dein Gesicht legen kannst. Besonders cool:Warum? Egal, es macht auf jeden Fall super viel Fun! Teste aber auch unbedingt die anderen Filter.Außerdem kannst du jetzt virtuelle Belohnungen für das Benutzen von Snapchat sammeln. Die findest du, wenn du in Snapchat oben auf den kleinen Geist gehst und dann oben auf die kleineklickst. Da kannst du sehen, welche Trophäen du schon gesammelt hast.Die wohl größte Neuerung des Updates sind die– denn bis jetzt war die Wiederholung auf ein Mal pro Nutzer und Tag festgelegt. Und das hat natürlich viele frustriert, die gerne mehrere Snaps am Tag gerne wiederholt hätten.Jetzt gibt es, zumindest in den USA schon, ein Bezahlsystem, damit du Snaps wiederholen kannst. Bezahlsystem? Ja, du hast richtig gelesen. Du musst nun Kohle hinblättern, wenn du die Videos oder Fotos noch einmal sehen willst.Damit kann man dann das Snap noch einmal anschauen – aber jedes Snap nur einmal, du kannst also nicht mehrfach hintereinander ein Snap abspielen.Doch lange kann das sicherlich nicht mehr dauern. Wir finden, dass es doch irgendwie Snapchat zuwider läuft, wenn man so was kaufen kann – eigentlich stand Snapchat immer dafür, dass man solche Sachen nicht speichern kann. Jetzt scheint das einfach nur pure Geldmacherei von den Betreibern zu sein.