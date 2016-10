100 Lagen Kleidung: nicht nachmachen!

#100layersofclothes don't do this or you'll die (I was home alone) pic.twitter.com/pSMQu4WA3X





+ + So sehen 100 Lagen Extensions aus! + +























+ + Auch Jungs machen diesen Trend mit + +

+ + 100 Schichten Foundation + +

Fundstücke aus dem Netz



+ + Das ist der Lipstick Mountain + +

Beauty-Lieblinge im Oktober



Als sie sichangezogen hat, hatte sie nicht damit gerechnet, sie nicht mehr abzubekommen. Doch man sollte das nicht unterschätzen: Unter den Lagen wird es extrem heiß und auch die Enge macht einem zu schaffen. Da sie den Warn-Tweet verfassen konnte, gehen wir davon aus, dass sie sich befreien konnte. Trotzdem: Diese Challenge sollte man wirklich nicht nachmachen.So nennt es die, nachdem sie ihr Projektvollbracht hat.lacht sie und präsentiert ihre Haarpracht. Eigentlich ist die YouTuberin aus Pasadena dafür bekannt, in ihren Videos Frisuren-Tutorials zu zeigen. Daher versucht sie auch am Ende ein paar Zöpfe zu flechten oder einen riesen Dutt zu drehen, doch das stellt sich als extrem schwierig heraus. Von den Schmerzen mal ganz abgesehen.Trotzdem: Schön sieht es irgendwie schon aus, eine märchenhafte Haarpracht, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt und alle Mädchen dafür beneidet.OMG! Der Trend, sich 100 Schichten eines Beautyartikels aufzutragen, geht mit diesem Video eindeutig in die nächste Instanz. Denn jetzt sind auch Männer mit im Boot und laden fleißig ihre Videos hoch, in denen sie 100+ Lagen verschiedener Dinge auftragen. Vor allem diese beiden haben es uns ganz besonders angetan:Zum einen der, der sich anin den verschiedensten Hauttönen wagt und zum anderen, der sich von seiner Schwesterauf sein rechtes Bein auftragen lässt und jetzt kommt's: sie danach auch alles wieder runter reißt. AUTSCH!Man kann nur gespannt darauf sein, welches crazy Video als nächstes im Internet erscheint, aber eins steht fest: die Jungs machen den Mädels eindeutig Konkurrenz in Sachen Verrücktheit.Die schwedische YouTube-Bloggerin, auch bekannt als, erfand nun den Make-up-Berg. In einem Video zeigte sie ihren Followern, wie sieaufträgt.undscherzt sie nach dem Auftragen. Da ihr Gesicht von Mal zu Mal fettiger wird, muss sie die einzelnen Lagen immer wieder mit einem Fön antrocknen. Über 130.000 Klicks hat ihr Video nach diesem Wochenende bereits.Auch Beauty-Vloggerinkreierte auf ihrem Channelden ersten „Lipstick Mountain“. Dafür trug sieauf und benutzte. Am Ende des Videos kann die Newcomerin ihre Lippen kaum schließen und berichtet, dass sie sich porös und spröde anfühlen. Kein Wunder!Den Trend setzte jedoch. Sie zeigt, dass es möglich ist,aufzutragen und benötigt dafür einen ganzen Tag. Der Grund für diese Challenge sind ihre Follower, die ihr diese Idee vorschlugen.Je verrückter, desto besser. Es ist möglich, das beweisen die Posts allemal, aber schön ist etwas anderes. Wir können das nächste Video auf jeden Fall kaum erwarten und hätten da schon mal ein paar kleine Ideen: Wie wäre es z. B. mit 100 Schichten Rouge oder 100 Lagen Mascara