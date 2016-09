Feelin like fairies 😊✨ @jastookes @victoriassecret @ed_razek @elizabethsulcer Ein von Taylor Hill (@taylor_hill) gepostetes Foto am 17. Aug 2016 um 11:44 Uhr

Manchmal ist das Leben doch echt ungerecht und manche Familien sind einfach durch die Bank weg mit Schönehit gesegnet. Konnte man bei den Hadids teilweise nicht glauben, wie hübsch Gigi Bella und Anwar sind, kommt man bei den Hills aus dem Staunen nicht mehr raus. Taylor Hill (20) ist nicht nur ein gefragtes Model, seit sie mit 14 Jahren auf einer Pferderanch in Colorado entdeckt wurde, mittlerweile gehört sie auch in die Riege der– und das ist ja sowas wie ein Ritterschlag. Außerdem wurde sie Ende 2015 zum „Model Of The Year“ gewählt.Und auch die Geschwister von Taylor, ihre kleine Schwesterund ihr Brudersind auf der Überholspur unterwegs.Übrigens gibt es noch eine Hill-Schwester, Loganrae – aber die ist lieber hinter der Kamera aktiv und da natürlich auch total erfolgreich. Wer die Hills mal kennenlernen will, aufauf dem sie Tipps zum Modeln und Make-up geben, Fragen der Fans beantworten und kochen.Spätestens seit bekannt ist, dass Taylor das neue Werbegesicht für Topshop ist, wird sie wohl auf der ganzen Welt bekannt werden.