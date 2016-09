Tom Hiddleston: Erstes Statement zu Taylor nach Trennung

Wer hat Schluss gemacht?

🇺🇸 Ein von Britany LaManna (@britmaack) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 12:11 Uhr





War die Beziehung von Taylor & Tom ein Fake?





Ein von PeekAWoo (@peekawoo) gepostetes Foto am 5. Jul 2016 um 0:19 Uhr

Taylor und Tom kuscheln im Wasser





Ein von @wearethefoxesss gepostetes Foto am 3. Jul 2016 um 18:53 Uhr





Sogar die Eltern wurden schon vorgestellt





Taylor und Tom kuscheln auf Selena Konzert





Ein von ❥Selena Liked 1x (@divaselena) gepostetes Video am 21. Jun 2016 um 20:59 Uhr









Das sagt Calvin Harris zu Taylors neuer Beziehung



Wie lange bahnte sich die Beziehung zwischen Tom und Taylor an?

TAYLOR SWIFT & TOM HIDDLESTON GETTING DOWN #MET #DANCE #FUNFUN #PRINCE #NYC #tomhiddleston Ein von Carlos Souza (@carlossouza1311) gepostetes Video am 3. Mai 2016 um 6:28 Uhr

Wer ist Tom Hiddleston?

Tom Hiddleston wurde auf dem roten Teppich der Emmy Awards am Sonntagabend gefragt, ob er und Taylor Swift immer noch Freude wären. Seine Antwort:Na, dann werden wir wohl keine bösen Trennungs-Songs auf TayTays nächstem Album zu hören bekommen...Mitte Juni wurde die Beziehung vonöffentlich, jetzt haben sie sich wieder getrennt. Laut der amerikanischen Zeitschriftsei es einegewesen, zu den Gründen wurde nichts Offizielles bekannt gegeben. In dem ersten Gerücht rund um die Trennung hieß es, dass Taylor die Beziehung nicht so öffentlich habe ausleben wollen wie er und habe die Reißleine gezogen., dementieren nun Freunde des Schauspielers. Dieberichtet darüber, dass Tom mit Taylor Schluss gemacht habe, weil es ihm langweilig wurde mit ihr. Ein Insider soll gesagt haben:Sogar seine Schwestern ziehen ihn anscheinend damit auf, dass er es nicht länger als ein paar Monate mit seinen Freundinnen aushält.Nach der super überraschenden Liebes-News zwischen Taylor Swift und Tom Hiddleston konnte man fast nicht anders, als: Auf den ersten Paparazzi-Fotos, die es von den beiden gab, sitzen sie romantisch auf einem Felsen, küssen sich, er legt seinen Kopf auf ihre Schulter, legt ihr seine Jacke um, bevor sie Händchen haltend am Strand entlang laufen.Dann folgte eineIhre Eltern wurden in Nashville vorgestellt, seine Mutter in England besucht, eine Sightseeing-Tour durch Rom unternommen, heiße Küsse am Strand ausgetauscht - alles mit romantischem Foto-Beweis. Sie schmiegt sich sanft an ihn auf den Bildern, er gibt ihr Handküsse.Nicht nur Körpersprache-Experten haben mittlerweile Zweifel an der Echtheit dieser großen Gesten, auch ein Paparazzo sagte zu den Bildern gegenüber der US-Cosmopolitan:Und jetzt haben einige Fans eine ganz besonders interessante Verschwörungstheorie aufgestellt:Und Tom Hiddleston ist der "Hauptdarsteller"? Die Filmleute könnten als ihre Sicherheitskräfte verkleidet sein, Fotografen fallen durch die öffentlichen Auftritte auch nicht auf.So eine öffentliche Inszenierung macht auf jeden Fall misstrauisch. Plus: Taylor und Tom scheinen alle großen Beziehungsschritte im Zeitraffer durchzuspulen. Wird das etwa das größte Musikvideo-Projekt aller Zeiten, bei dem die ganze Welt an der Nase herumgeführt wird?Zu den vermeintlichen Beweisen zählen die Verschwörungstheoretiker unter anderem auch noch, dass die mitreisende "Sicherheits-Crew"dabei hat, was aussieht wie bei einem Video-Dreh. An einer Stelle beim Besuch des Colosseums in Rom schauen Tom und Taylor gemeinsam in ein (Dreh?)Buch. Außerdem hat Tay in der Vergangenheitherausgebracht - jetzt wäre es also mal wieder so weit.Am Feiertagswochenende in den USA rund um den Unabhängigkeitstag am 04. Juli ludAm Strand hatte die Gang richtig Spaß und Taylor und Tom kuschelten im Wasser, was den Paparazzi nicht entging.Tom Hiddleston trug im Wasser einund hatte zusätzlich ihre Initialen alsauf den Oberarm gepinselt.Wow!haben es anscheinend richtig eilig. Nicht mal zwei Wochen, nachdem ihre Romanze publik wurde, haben sie sich. Ein wichtiger Schritt, mit dem Paare normalerweise eine gewisse Zeit warten. Am Donnerstag präsentierte Tay ihren Eltern den zukünftigen Schwiegersohn in Nashville, USA und nur einen Tag später jetteten die beiden Turteltauben nach Suffolk, England, wo Tom sie seiner Mutter vorstellte.Hiddleswift auf Revival-Tour!. Lustigerweise wurden sie von einem Fan bei einer Umarmung erwischt, als Selena gerade ihren Hit " Hands to Myself " sang. Tja, die beiden können die Finger wirklich nicht voneinander lassen... :-)Calvin Harris is not amused: Seit die Bilder von "The Sun" veröffentlicht wurden, entfolgte Calvin Taylor Swift auf Twitter und, was dann auch kurze Zeit später Taylor auf ihrem Account tatsagte ein Insider gegenüber dem People Magazin. Während einige Quellen berichten, dass erundsei, sagte Calvin gegenüber einem Fotograf, der ihn auf Taylors neue Liaison ansprach, angeblich:Bei derwurden die beiden beim Tanzen zum Songgefilmt, was auf Instagram landete. Zu dem Zeitpunkt war vom Beziehungsende mit Calvin Harris aber noch nichts bekannt und so dachte sich niemand etwas dabei. Wenn man sich den Clip heute anschaut, merkt man, dass dort schon die ersten Funken flogen.Obwohl es zur Trennung der beiden hieß, dass esgegeben habe und betont wurde, dasshabe (eigentlich hätte man da schon misstrauisch werden müssen...), bahnte sich die Romanze zwischen Taylor und Tom (#Hiddleswift) schon Wochen vor dem offiziellen Beziehungs-Aus an.Mit Tom Hiddleston (35) führt Taylor (26) ihrfort. Der in London geborene Schauspieler stammt aus einer wohlhabenden Familie, ging aufs gleiche Internat wieund machte sich nach dem Abschluss an einer renommierten Schauspiel-Akademie am Theater einen Namen.2011 schaffte er seinen Durchbruch in Hollywood mit dem Film, in dem er die Rolle des Loki verkörpert. Neuerdings wird er gefeiert für seine Hauptrolle in der Serie. In der Zukunft könnte Tom derwerden: Er wird als heißester Kandidat für die Nachfolge von Daniel Craig gehandelt, wenn dieser abdanken sollte.Zu seinen Ex-Freundinnen zählen die Schauspielerinnenoder