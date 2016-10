Überfall auf Kim Kardashian

Kanye just cut his #themeadowsnyc set short, citing a "family emergency." pic.twitter.com/Yg6VQC5ieQ — Genius (@Genius) 3. Oktober 2016

Die Schönheits-OPs der Stars



ds

Eigentlich hatte Reality-Starimmer einen guten Draht zu Frankreich, bzw. der Hauptstadt Paris. Nach ihrer Hochzeit mit Rapperim Schloss Versailles, war sie so gut wie immer ein Gast der Pariser Modewoche - so auch diese Saison. Um ihre Schwesterauf dem Catwalk zu unterstützen, reiste sie mit ihrer Muttersowie einer Freundin in die Modemetropole. Doch dort erlebte sieso ein Sprecher. Mitten in der Nacht wurde sie von zwei maskierten Männern, die sie - als Polizisten verkleidet - in ihrer Suite überfielen und fesselten. Nachdem sie von Kim erfahren hatten, wo sich die Diamanten befinden, sperrten sie sie ins Badezimmer. Insgesamt soll es sich um fünf Täter gehandelt haben, drei der Männer warteten unten beim Portier.Laut der Pariser Polizei erbeuteten die Diebe Schmuck im Wert von mehreren Millionen Euro, darunter einen Ring, den Kanye seiner Frau schenkte. Handelt es sich dabei um ihren Verlobungsring? Dieser soll über 5 Millionen Euro wert sein. Als Kanye von dem Erlebnis seiner Frau erfuhr, brach er schlagartig seinen Auftritt auf dem Festivalab, mit der Begründung:Zum Glück ist Kim nichts schlimmeres passiert, sie konnte sich wohl von alleine befreien und Hilfe rufen. Doch eine Frage schwebt seit diesem Geschehnis in der Luft: Warum waren keine Bodyguards in ihrer Nähe? Es ist schon wirklich sehr erschreckend, dass fremde Menschen in das Apartment eines sonst so gut behüteten Weltstars eindringen konnten. Laut ihrem Management geht es ihr körperlich gut, aber der Schock dieser Horror-Nacht sitzt immer noch tief. Verständlich.