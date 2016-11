US Wahl 2016: Entsetzen über Trump-Sieg

well this is utterly terrifying — Ariana Grande (@ArianaGrande) 9. November 2016

I am in tears — Ariana Grande (@ArianaGrande) 9. November 2016

🇺🇸😢 Ein von badgalriri (@badgalriri) gepostetes Foto am 9. Nov 2016 um 0:00 Uhr

......speechless...petrified...heartbroken...weary. I don't know what to say or what to do. I guess I just never knew how many people in this country didn't love other people in this country. Ein von Zendaya (@zendaya) gepostetes Foto am 9. Nov 2016 um 1:28 Uhr

Do not sit still. Do not weep. MOVE. We are not a nation that will let HATE lead us. — KATY PERRY (@katyperry) 9. November 2016

It's absolutely unbelievable! #usa #uselections2016 #election2016 #brexit #vote #democracy Ein von Sara Oschlies (@sarakatharinaelizabeth) gepostetes Foto am 9. Nov 2016 um 2:01 Uhr

Ein von Angy Fernandez (@angynas) gepostetes Foto am 9. Nov 2016 um 1:28 Uhr

So einegab es in den USA wohl noch nie: Auch die meisten Stars hofften und bangten, mobilisierten alle Kräfte und versuchten, Amerika davon zu überzeugen,Alles umsonst: Der Republikaner Donald Trump wird der nächste Präsident der USA und der Nachfolger von Barack Obama. Auch wenn das Ergebnis sehr knapp war, konnte er sich die US-Staaten sichern, die am härtesten umkämpft werden.Noch vor ein paar Tagen hatteeines amerikanischen Polit-Talkmasters geteilt, der sich darüber lustig gemacht hatte, dass die Wahl ja so schwer fällt zwischen einer Frau, die lediglich private Mails von ihrem Arbeitsserver verschickt hatte, oder einem Typen, der es bestreitet, 12 Frauen sexuell belästigt zu haben, danach behauptet, die Frauen seien nicht attraktiv genug, um von ihm sexuell belästigt zu werden, Behinderte beleidigt, sich von Spendengeldern Luxus-Artikel kauft, mehrere Unternehmen in den Ruin gewirtschaftet hat, Steuern hinterzieht und darauf stolz ist, eine ganze Religion aus den USA verbannen will, Mexikaner als Vergewaltiger bezeichnet, Abtreibungen verbieten will, für mehr Atomwaffen ist, plant, seine politischen Gegner ins Gefängnis zu bringen und Frauen einfach "bei der M***** packt".schreibt:postete ein Bild mit einemaus dem Jahr 1998:und schrieb dazu:war eine der größten Unterstützerinnen von Hillary Clinton. Sie twitterte kämpferische Worte nach dem Wahlsieg von Donald Trump: