WhatsApp bekommt 72 neue Emojis

Bis jetzt kamen nur Android-Nutzer, die ein Handy mit dem Betriebssystemhaben, in den Genuss der neuen Smileys. Wann es die Emojis auch bei anderen Android-Handys geben wird, ist noch nicht bekannt. Für iOS gibt es allerdings nun einen Stichtag!Mit demwird es die neuen Emojis für iPhone und iPad geben. Wann genau das Update allerdings kommen wird, ist noch nicht klar - es soll aber nicht mehr allzu lange dauern. Entwickler, die ihr iPhone schon auf die Beta-Version von 10.2. updaten konnten, haben außerdem bemerkt: Das Pfirsich-Emoji wird nicht anders aussehen!Vorher fanden wir das Pfirsich-Emoji eindeutig besser. Aber wenn man die neuen Emojis haben will, dann muss man updaten und dann wird auch zwangsläufig das Pfirsich-Emoji anders aussehen.Das neue Android-Update auf das Betriebssystemhat dieschon an Bord. Das langersehnte Facepalm-Emoji, der Fuchs oder das schwarze Herz - das alles gibt es schon im neuen Betriebssystem. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Nicht alle Android-Geräte bekommen die neuen Emojis.Nur dievon Google können schon auf "Nougat" updaten und somit die neuen Emojis ausprobieren. Alle anderen Android-Geräte wie Samsung, HTC & Co. müssen sich leider noch gedulden. Auch für iPhones gibt es noch keinen offiziellen Starttermin der neuen Emojis.Wer sich jetzt schon auf das Datum freut, muss sich wohl noch ein bisschen gedulden.Deswegen werden wir leider nicht an dem Tag die neuen Smileys bekommen!Trotzdem können wir uns die Kandidaten jetzt schon mal anschauen - Emojipedia.org hat den verschiedenen Emojis schon mal einen vorab Look verpasst. Denn am Ende können sie immer noch ein bisschen anders aussehen.Die Schriftzeichen und Emojis in WhatsApp liegen einem Unicode-Standard zugrunde – dieser Standard wird in einemweiterentwickelt und herausgegeben. Mitglieder dieser Organisation sind unter anderem Apple, Facebook, Google und Microsoft.Im Juni 2016 erscheint der Unicode-Standard 9.0. Darin enthalten sind natürlich auch jede Menge neuer Emojis! Hier kannst du dir dieanschauen, die es eventuell in das Update schaffen.Diese ganzen Emojis sind noch nicht sicher! Es wird erst noch bei einem Meeting beschlossen, welche es wirklich schaffen. Außerdem könnten auch noch welche hinzukommen. Allerdings finden wir schon jetzt die neuen Emojis echt cool!Habt ihr schon den süßen Fuchs gesehen? Oder den Seflie-Emoji? Auch Das Smiley, das die eine Augenbraue hochzieht, ist mega witzig.