WhatsApp darf deine Daten NICHT mit Facebook teilen!

So wieberichtet habe Caspar Facebook verboten, von deutschen WhatsApp-Nutzern die Daten zu sichern und zu nutzen. Auch die Daten, die bis jetzt schon gesammelt wurden, sollen gelöscht werden. Das Ganze gilt ab sofort.Deswegen muss es sich daran halten - und deswegen ist das Teilen von Daten nicht erlaubt. Als WhatsApp damals von Facebook gekauft wurde, haben beide Unternehmen auch öffentlich zugesichert, dass sie keine Daten austauschen werden, so Caspar.Solange Facebook keine konkrete Einwilligung einhole, dürfe das Unternehmen den Datenaustausch nicht machen. Nutzer müssen also explizit zustimmen!Wie es weitergeht, wird sich zeigen - aber an die Anordnung muss sich Facebook halten. Das Unternehmen ist dazu rechtlich verpflichtet, wenn es um deutsche WhatsApp-Nutzer geht.Dasim Internet: deine Daten. Das ist kein Geheimnis und sollte jedem klar sein, der seine Daten irgendwo angibt. Als WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einführte , gab es viel Lob! So sind Nachrichten und Daten, die du deinen Freunden schickst, so verschlüsselt, dass nur ihr beide die Nachricht lesen könnt - sonst niemand.In einemgibt WhatsApp an, dass sie Dienste und Angebote verbessern wollen und dir gezielt Produktvorschläge machen wollen, wie Werbung oder Angebote, die dir dann auf Facebook angezeigt werden. Die Daten, die sich Facebook zieht, werden zwar nicht öffentlich gemacht, doch sie werden mit internen Datenbanken abgeglichen, um so auf dich zugeschnitte Werbung anzuzeigen.WhatsApp möchte dich mit Firmen vernetzen. So soll dir in Zukunft die Verspätung deines Fluges nicht mehr per E-Mail oder Anruf gesagt werden, sondern könnte dir beispielsweise einfach als WhatsApp-Nachricht geschickt werden. WhatsApp beschreibt das so:Bei Facebook ist es ja schon seit einiger Zeit möglich, dass man seine Handynummer hinterlegt hat. Hat man dies getan, kann Facebook mit WhatsApp abgleichen, ob du dieselbe Nummer bei beiden hast. So können Nutzungsdaten von WhatsApp mit Facebook verbunden werden und das Unternehmen kann dir dann, wie es auf der Seite heißt.Du hast 30 Tage lang Zeit, den Nutzungsbedingungen bei WhatsApp zuzustimmen. Wer dann nicht möchte, dass WhatsApp Infos mit Facebook teilt, um Facebook-Werbung und Produkterlebnisse zu verbessern, der hat dann nochmal 30 Tagen Zeit, bei Einstellungen -> Account zu widersprechen. Allerdings widerprichst du damit nur der personalisierten Werbung - andere Daten können weiterhingenutzt werden, so Zeit.de.Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der lädt sich gar nicht erst die App herunter - was allerdings ziemlich schwer ist, wenn jeder die App benutzt. Allerdings muss einem immer klar sein, dass alle Daten, die man angibt, irgendwo weitergegeben werden könnten.Das Amtsgericht Bad Hersfeld in Hessen verurteilte einen Vater dazu, WhatsApp und vergleichbare Programme auf den Handys seinerundzu entfernen, so heise.de. Außerdem muss er monatlich ein Gespräch mit seinen Kindern führen und alle drei Monate checken, welche Apps auf den Handys installiert wurden.Sowohl die jüngere als auch die ältere Tochter wurden von einem ehemaligen Schulfreund ihres Vaters mit sexuellen Nachrichten belästigt. Der Vater hat das Ganze nicht mitbekommen! Um das Kindeswohl in Zukunft nicht mehr zu gefährden, muss der Vater den Auflagen nun nachkommen und sie auch gegenüber dem Gericht nachweisen.Dasweist laut heise.de daraufhin, dass. Deswegen muss der Vater nun überwachen, was seine Töchter auf den Handys machen.Im viertletzten Absatz der Erklärung heißt es übersetzt:- jetzt gibt es die Nutzungsbedingungen auch auf Deutsch. In denen heißt es heute:? Schau dir hier Pro und Contra der anderen User an - und stimm selbst ab:Coolefindest du hier: WhatsApp-Status