In einem Interview mit der Zeitschrift "" hat Kim gesagt:Oh, das ist spannend und hört sich ja doch fast nach einer Karriere vor der Kamera an - vielleicht wird unser Wunsch doch noch erhört und der Gute mimt den neuen Bachelor? Vor der Kamera gibt es auf jeden Fall ein Wiedersehen mit Germanys Next Topmodel 2016 Kim!Lediglich dem Sender ist sie treu geblieben - es ist mal wieder Pro7!Vom "" wurde Honey schon angefragt, jetzt gibt es Gerüchte, dass Kims Ex im Sommer in das "Promi Big Brother"-Haus einzieht. Nun wurde Honey bei einem Casting für die Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gesichtet. Nach " Germany's Next Topmodel " scheint damit nicht nur Kims Karriere super zu laufen.Oh je, als „“ bezeichnet zu werden, hat bestimmt sogar den ober-selbstbewusstengekränkt. Das Model schlug nämlich ohne Schauspiel-Erfahrung beim Casting für GZSZ auf. Bei Instagram postete er noch ganz selbstbewusst:RTL fand das nicht so witzig und verpasste ihm nach dem Casting eine knallharte Abfuhr:Autsch! Das heißt, wir müssen weiter auf ein Wiedersehen mit Honey im TV warten. Hoffentlich hat er es sich jetzt nicht so mit RTL verscherzt, dass er auch für dennicht mehr in Frage kommt.Aber Honey wäre nicht Honey, wenn er sich die Absage zu Herzen nehmen würde oder sie nicht wenigstens öffentlich kommentieren würde. Mit:holt er auf Instagram zum verbalen Gegenschlag aus.hat erreicht, was er wollte! Laut dem „Kölner Express“ wurde der 33-Jährige jetzt als Bewohner für die neue Staffel von „“ im Sommer 2016 angefragt. Einegibt es gerade zwar weder von Sat.1. noch von Alex, doch wie wir Honey kennen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sichzu seinem neuen Engagement äußern wird. Denn wie wir in der letzten Staffel „ Germany’s Next Topmodel “ gelernt haben: Ein Honey ist sich für nichts zu schade! Die Trennung von Kim und Alex alias Honey sorgte für Zustimmung im Netz. Fast alle freuten sich, dass sich die Blondine von dem, sagen wir, sehr selbstbewussten Männermodel getrennt hatte und insgeheim hofften wir natürlich auch, dass es nun auch wieder vorbei ist mit Honey auf der Mattscheibe. Aber weit gefehlt. Der Frankfurter gab beim Boyfriend-Shooting bei GNTM wieder richtig Gas vor der Kamera. Was uns sehr amüsiert, regt Juror Michael Michalsky im Interview mit der Zeitschrifteher auf:Auf seinem Instagram Profil präsentiert sich Alexander Keen selbstbewusst wie immer und macht eine klare Ansage für Heidi Klum. Da die Einschaltquoten bei der letzten Sendung, in der er dabei war, gestiegen sind, geht er davon aus, das sein nächster Auftritt in GNTMwieder mehr Zuschauer vor den Fernseher lockt.Dieses Angebot wird sie sich ja wohl nicht entgehen lassen, oder? Was für ein Typ. Darüber hinaus berichtet er aber auch in dem Video,Zum Glück übernimmt Meister Honey das von nun an – wir amüsieren uns köstlich.Sein Show-Talent ist wohl schon mehr Leuten aufgefallen: In einem Interview mit demerzählt er, dass der Bachelor schon vor GNTM bei ihm angeklopft hat.verriet er nun der Zeitschrift. Krass ist daran einfach nur, dass er zu dem Zeitpunkt ja nochz mit Kim zusammen war. Die Liebe zu der Blondine hätte ihn aber anscheinend nicht an der Teilnahme an der Dating-Show gehindert. Doch das Model klärt direkt auf:. Gut, gerade nochmal die Kurve gekriegt...Übrigens, Honey hat außerdem verraten, dass er mit ein paar Kumpels auch zum Finale nach Spanien fliegt! Wieso nach Spanien? Dieses Mal wird alles neu!