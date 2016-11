Wo Parfum auftragen?

Star-Parfum: Die 50 coolsten Star-Düfte

kd

Beim Parfum ist es wichtig, dass es auf sogenannte Pulspunkte am Körper aufgetragen wird.Hier produziert der Körper zusätzlich Wärme und intensiviert so den Duft des Parfums. Aber trotzdem verfliegt der Duft relativ schnell.Sprühst du einen Mini-Spritzer deines Duftwässerchens hierhin, kannst du dich den ganzen Tag über einen tollen Duft freuen – denn hier wird nicht nur viel Wärme produziert, hier wird der Duft auch konserviert. Morgens also einfach auch einen Spritzer in die Körpermitte geben!Mach den Test: