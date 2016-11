kd

Make-up und Mode sind Eugenias Themen auf ihrem gleichnamigen Kanal. Manchmal zeigt sie sich auch gemeinsam mit ihrer Mum oder Freunden.Die Arme und Beine sind dünn wie Streichhölzer, ihr Kopf wirkt riesig im Vergleich und sie ist blass wie die Wand. Gesund kann das nicht sein, offensichtlich leidet sie an einer Essstörung Nun haben ihre Fans eine Petition gestartet, damit Eugenia aufhört Videos zu drehen und sich in ärztliche Behandlung begibt, damit sie möglichst schnell wieder gesund wird. Eugenia lässt das Flehen ihre Anhänger aber kalt: „Sie sei von Natur aus so dünn“ ist ihr einziger Kommentar. Und auch ihre Mutter scheint die Augen vor dem alarmierenden Zustand ihrer Tochter die Augen zu verschließen. In gemeinsamen Videos taucht sie immer wieder auf und tut so, als würde sie gar nicht sehen, wie dünn Eugenia ist.Das gefährliche an Eugenias Videos ist nicht nur, dass sie selber starkes Untergewicht hat, sondern auch, dass sie andere Zuschauer vielleicht gerade erst auf die Idee bringen könnte, so dünn sein zu wollen und so ein extrem verschobenes Körperbild transportiert.