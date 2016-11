jv

schreibt Zayn in einem Ausschnitt seiner neuen Biographie (), der der Zeitungvorliegt.Im November 2014 erreichte die Essstörung laut Zayn den Höhepunkt.Heute ist Zayn klar, was er unbewusst mit seiner Essstörung bezwecken wollte:Im März 2015 fasste Zayn den schweren Entschluss, One Direction zu verlassen . Wenn es ein wichtiger Schritt für seine Gesundheit war, scheint er - auch wenn es noch so traurig war für die 1D-Fans - genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben.Wegen einer Panik-Attacke musste Zayn Malik im Juni 2016 einen Solo-Auftritt absagen.