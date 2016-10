Perrie Edwards: Zayn hat per SMS Schluss gemacht

+ + Perrie Edwards weint auf der Bühne + +

















schrieb Perrie Edwards in dem neuen Buch ihrer Band "Our World".Zayn sah die Sache ganz anders:Da möchte man am liebsten gleich mitheulen: Perrie Edwards ist bei der Performance des neuen "Little Mix"-Songsauf der Bühne in Tränen ausgebrochenDas Lied ist eine gefühlvolle Ballade über das endgültige Ende einer Beziehung. Bei der Stelle, an der Perrie singt:versagt ihr auf einmal die Stimme und sie vergräbt ihr Gesicht schluchzend hinter ihrer Hand. Ihre Bandkolleginnen fangen sofort an, sie zu trösten und Jesy erklärt schließlich, dass ein sehr langer Tag gewesen sei und alle "sehr emotional" wären.Little Mix haben in letzter Zeit bewiesen, dass sie auch in schweren Zeiten zu ihrer Bandkollegin und Freundin Perrie Edwards halten: Bei einem Konzert deutete Jesy Nelson an, was Zayn verpasst (s.u.) und Jade Thirlwall hielt ein Fan-Schild hoch, auf dem stand: "Wer interessiert sich überhaupt noch für Zayn?". Nun rächte sich Zayn auf seine eigene Art und Weise: Bei Twitter wurde gefragt, welche Single besser sei, die von Little Mix oder Fifth Harmony. "Favoriten" war für Fifth Harmony, "Retweeten" für Little Mix. Und ratet mal, was er tat?Langsam wird die ganze Geschichte echt kindisch. Oder was meint ihr?Tja, Zayn - du weißt wohl nicht, was du vepasst! So sieht es zumindest Perrie Edwards' "Little Mix"-Bandkollegin Jesy Nelson. Bei einem Auftritt sang sie die Zeile aus dem Song "Black Magic" mit der Textstelle "Just to help him see what he's been missing", also "Um ihn erkennen zu lassen, was er verpasst", und zeigte dabei auf ihre Freundin. Das Publikum rastete aus, woraufhin Perrie verlegen lächelte und schließlich Jesy die Zunge rausstreckte.Ein Insider soll nun der „Sun“ verraten haben, dass Zayn einfach per SMS Schluss gemacht hat! Da bleibt einem nur die Frage:Auf Twitter schrieb Zayn Malik nämlich:Ob er damit wohl Perrie meint? Wenn ja, wäre es eindeutig ein kleiner Seitenhieb auf die Beziehung und vielleicht ein Hinweis auf den Grund der TrennungZayn Malik räumt 2015 anscheinend ganz groß auf in seinem Leben: Erst im März schockte er Fans auf der ganzen Welt, als er seinen Abschied von One Direction verkündete.Gegenüber dem US Weekly sagte ein Freund von Zayn:Bereits vor zwei Wochen machte Zayn Schluss mit Perrie, die sich vor einer Woche ohne ihren Verlobungsring bei Instagram zeigte und so die Fans stutzig machte. Eine Quelle verriet dem People-Magazin:Sie, um mit Little Mix die Single "Black Magic" zu promoten. Er, um an seinem neuen Vertrag mit RCA zu arbeiten. Doch laut der Quelle haben sie sich nicht gesehen, seit sie beide in Amerika sind.twitterte Zayn Malik am 29. Juli, ein Zitat aus Jay-Zs & Alicia Keys Song "New York".- ein erster Hinweis von Zayn auf sein komplett neues Leben.Zayn - der ein großes Tattoo von Perrie auf dem Arm hat - hatte im August 2013 seiner Angebeteten einen Heiratsantrag gemacht: Zayn & Perrie sind verlobt . Seitdem gab es immer wieder Gerüchte, wann die Hochzeit stattfinden würde. Erst im April 2015 fragten wir uns: Sind Zayn und Perrie schon verheiratet? Mehrfach hatte es auch böse Gerüchte gegeben, dass der Ex-1D-Star seiner Langzeit-Liebe nicht treu gewesen sei. Erst im Juni dementierte er:Doch das ist jetzt wohl Geschichte...