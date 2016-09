Meine Lieblings-App

- So beginnt eine Rezension im App Store von einer Nutzerin der App. Die App wurde von der 16-jährigen Natalie Hampton aus Kalifornien entwickelt, die oft in den Pausen alleine am Tisch saß und gemobbt wurde. Deswegen hat sie diese App kreiert, in der man sich anmelden kann und dann Gruppen beitreten kann, die sich in den Pausen verabreden. Dafür brauchst du nur ein Login mit deiner E-Mail-Adresse oder deinem Facebook-Profil. Danach gibst du nur noch die Postleitzahl deiner Schule an und schon kannst du sehen, welche Gruppen es schon gibt - oder gerade gegründet wurden. So kannst du nicht nur neue Leute finden, sondern sitzt auch den in den Pausen nicht mehr alleine! Die App gibt es zwar schon in Deutschland (nur für iPhone im Moment), aber ist wohl nur den USA wirklich im Gebrauch bei den Schülern. Trotzdem eine tolle Sache!Auch du wurdest schon gemobbt? Hier findest du Tipps und Hilfe: Mobbing