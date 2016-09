Wir lieben abgefahrene Beauty-Gadgets & witzige Kosmetiksachen. Deswegen stellen wir euch hier die neuesten Trends vor, coole Beauty-Sachen und abgefahrenes Zeug. Viel Spaß!





Diese süßen Disney -Lippenpflegekugeln lassen im Moment das Herz vieler höher schlagen! Die Lipbalms gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Lollipop, Kaugummi oder Marmelade. Leider kann man sie online noch nicht nach Deutschland schicken lassen - nur nach Kanada und in die USA. Doch da es Lip Smacker auch bei uns in vielen Drogeriemärkten, Parfümerien oder auch Supermärkten gibt, hoffen wir einfach mal, dass es diese niedlichen Teile auch bald zu kaufen gibt. Kostenpunkt:. Wir drücken die Daumen!