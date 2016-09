Wir lieben abgefahrene Beauty-Gadgets & witzige Kosmetiksachen. Deswegen stellen wir euch hier die neuesten Trends vor, coole Beauty-Sachen und abgefahrenes Zeug. Viel Spaß!





Was zur Hölle...? Das dachte sich vermutlich auch YouTuber Sami Slimani, als er eine Maske in einem Video testet, die mithilfe eines Magneten vom Gesicht entfernt wird. Hört sich schräg an, doch der YouTuber ist sichtlich begeistert vom Ergebnis! Die magnetische Maske wird normal aufgetragen und hinterlässt nach dem Entfernen mit dem magnetischen Gegenstück eine gereinigte Haut, die mit Feuchtigkeit versorgt ist und deren Durchblutung angeregt wurde. Check das kurze Insta-Video, um zu sehen, wie die Maske funktioniert! Einziges (und großes) Manko: Die Maske wird in verschiedenen Shops für ca.angeboten! Die Maske heißtvon Obey Your Body und kann auf Amazon.de bestellt werden, wenn sie nicht gerade ausverkauft ist. Ansonsten gibt es noch im Sephora-Shop die-Maske von Dr. Brandt Skincare - sie kostet allerdings auch um die