Es gibt fantastische Beauty-Hacks, die uns das Leben echt leichter machen! Zum Beispiel ausgeleierte Invisibobbles wieder verkleinern oder endlich zu wissen, wie man den perfekten Lidstrich zieht , aber muss jetzt alles, nur weil Beauty-Hacks gerade angesagt sind, ein Hack sein und jedes Pülverchen und Kräuterchen, dass die Küche hergibt, zu irgendwas in der Schönheitspflege gut sein? Nein! Wir zeigen euch die blödesten, sinnlosesten und mitunter auch schädlichsten Beauty-Hacks aller Zeiten!

In den letzten Wochen sorgte dieser Beauty-Hack für Aufsehen:. Überall konnte man lesen, dass die Seife der perfekte Ersatz für jegliche Brauen-Gels ist und sie für mehr Fülle und Halt sorgen soll. Wie das gehen soll? Das Tutorial dazu findet ihr in diesem Video. Aber ist dieser Hack wirklich so toll wie alle sagen? Erfahrungsberichten zufolge soll der Trick absoluter Humbug sein. Die Augenbrauen sind danach zwar in Form, aber auch komplett verklebt und fühlen sich an wie Borsten. Ein Hack, auf den man somit komplett verzichten kann...