Bandelt Taylor Swift nun etwa mit Zac Efron an? Dass Taylor nach jeder Trennung recht schnell nach einem neuen Lover Ausschau hält, ist bekannt. Und Zac scheint auch nach den Beziehungen zu Calvin Harris und Tom Hiddleston in ihr Beuteschema zu passen – ein echter Sunnyboy. Aber Zac Efron scheint von ihren Avancen wohl nicht so begeistert zu sein. Eine Quelle verriet, dass Zac sich momentan voll und ganz auf seine Karriere konzentrieren will, die mit „ Baywatch “ wieder ins Rollen gekommen ist. Wenn er sich auf Taylor einließe, würde man mehr über sein Liebesleben, als über seine Fähigkeiten als Schauspieler sprechen. Sicherlich keine dumme Entscheidung von dem 28-Jährigen…