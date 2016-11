Für die perfekte Hollywood-Mähne brauchst du keinen Star-Stylisten: Mit diesen einfachen Tricks kannst du dir selbst wunderschöne Haar-Looks zaubern.



Bist du auch so ein Flecht-Opfer und verknotest eher deine Finger, als dass du eine stattliche Frisur zauberst? Dann ist dieses Video jetzt genau das richtige, denn die Instagram-Bloggerinzeigt in diesem Tutorial auf ihrem Kanal, wie man sich ganz einfach einen schönen Zopf flechtet. Was anfangs aussieht wie ein Kopftuch, verwandelt sich in eine Frisur, die sich sehen lassen kann. Das einzige Manko an dieser Technik: Man braucht lange Haare, die möglichst nicht gestuft sind. Wenn das zutrift, kann es losgehen. Einfach einen normalenunterm Kinn flechten und am Ende mit einem Haargummi befestigen. Die Haare nach hinten legen und schon hat man eine Frisur à la Kaiserin Sissi. Los geht's!