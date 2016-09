Was gibt das Netz so her? Jede Menge Spaß, Skurriles und Nachdenkliches würden wir sagen! Egal, ob Katzen-Videos, kuriose Pics, Rätsel oder andere Sachen, die im Internet kursieren - wir zeigen dir hier jede Menge virale Videos und Bilder.



Diese kanadische Nachrichtensprecherin wollte eigentlich nur über etwas berichten, das sich vor ein paar Tagen abgespielt hat: Der Brite, wurde für sein Experiment mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet. Ganze drei Tage und Nächte lebte er mit einer Herde Bergziegen in den Alpen. Doch alsdie Bilder ihres Berichts sieht, kann sie sich kaum noch halten und bricht in schallendes Gelächter aus. Nicht ohne Grund, denn der Ziegenmann sieht schon extrem crazy aus, wie er mit seinem Helm auf allen vieren über Stock und Stein kraxelt und Gras frisst. Auf so eine Idee muss man wirklich erstmal kommen. Am Ende bringt sie nur noch den Satzüber die Lippen und übergibt an ihren Kollegen. Krass witzig!