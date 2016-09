Die neuen Make-up Trends im Herbst sind bunt und aufregend - wir haben sie schon ausprobiert und sind begeistert! Warum du jetzt Blur Lips, Double Wing oder Spider Lashes tragen solltest...



Warum seine Lippen nicht mal in einen Kristall verwandeln? Das dachten sich wohl auf die Beauty-Junkies bei den Crystal Lips - die Lippen sind echten Kristallen nachempfunden. Garantiert nichts für die Schule oder auch zum Knutschen! Die sind auch eher was für den Laufsteg oder einfach nur, um seine Skills in Sachen Lippen verschönern zu zeigen. Ein cooler Trend zum Anschauen, aber das Nachmachen ist dann doch zu aufwendig.