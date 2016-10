Von extremer Appetitsteigerung über Kopfschmerzen bis hin zu klarer Haut – es gibt viele Fakten über die Einnahme der Antibabypille und ihre Nebenwirkungen. Viele wissenschaftliche Studien verkünden in letzter Zeit immer wieder neue, teils erschreckende Aspekte zur Pilleneinnahme. Doch welche stimmen wirklich und was davon ist einfach nur große Panikmache? Wir zählen euch die positiven und negativen möglichen Nebenwirkungen der Pille auf!



Die Vermutung, dass die Pille einevonMädchen hat, ist schon seit einer langen Zeit im Umlauf. Doch jetzt wurde es bewiesen! Denn das medizinische Portalveröffentlichte eine, die herausgefunden haben, dass bei mehr als einer Millionen getesteten jungen Frauen zwischen 15 und 35 Jahren ein Depressionsrisiko von 40 Prozent besteht - schon nach sechs Monaten der Einnahme. Erschreckend! Zum Großteil sind Mädels davon betroffen, die auf Gestagen basierende Pillen verschrieben bekommen haben. Vor allem junge Mädchen leiden unter dieser Nebenwirkung, da ihre Psyche in der Pubertät eh nicht so stabil ist und sie somit anfälliger für Depressionen sind.Auch in unserer Mädchen-Redaktion haben wir den Fall, dass jemand die Pille genau aus diesem Grund abgesetzt hat. Es gibt schließlich noch anderweitige Verhütungsmittel, bei denen man seinem Körper und vor allem seinem Wohlbefinden keinen Schaden zufügt.