Eine eigene Wachsfigur ist für jeden Star eine große Ehre. In den Figuren steckt viel Arbeit drin und meistens sind die Wachs-Doubles ihren Vorbildern buchstäblich aus dem Gesicht geschnitten - doch einige der Wachsfiguren kann man nur mit sehr viel Fantasie erkennen. Welcher Promi hat die coolste Wachsfigur? Und welche ist total missraten? Stimm in der großen Umfrage ab!

Jeder kennt sie und jeder Promi möchte selbst eine haben: Die berühmten Wachsfiguren von Madame Tussauds heben ein Sternchen in den Star-Olymp. Vom ersten Sitting mit dem Prominenten selbst bis hin zur fertigen Wachsfigur vergehen übrigens drei bis vier Monate: Es werden 226 Maße genommen und 150 Fotos geschossen. Allein das Modellieren des Kopfes dauert 6 Wochen! Zum Schluss werden 10 Schichten Ölfarben aufgetragen, Echthaar Strähne für Strähne einzeln eingestochen und schließlich die Kleidung des Prominenten angezogen. Doch ist das Ergebnis immer originalgetreu? Von Robert Pattinson über Lady Gaga bis hin zu Justin Bieber - stimm ab, wer die beste Wachsfigur hat!

....Uuuund noch eine Oberkörper-freie Wachsfigur vonbei Madame Tussauds. Während Justins andere halbnackte Wachsfigur in Amsterdam steht, wurde dieses Exemplar im "Wet Look" in London eingeweiht.