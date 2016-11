Mit deinen Freundinnen ist Mädelsabend angesagt, euch fehlt aber noch die perfekte Serie? Mädchen.de hat für euch die besten TV-Serien inklusive der coolsten Neustarts herausgesucht! So macht Serien schauen Spaß!



Kellnerinzieht neben der Nerd-WG vonundein und erklärt den Wissenschaftler-Jungs, wie man im wirklichen Leben klarkommt. Superwitzig!Und wer wird die Hauptrolle spielen? Sheldon Cooper! Das Magazin "Variety" berichtet, dass der Vertrag so gut wie unterzeichnet ist. In der Serie wird es darum gehen, wie Sheldon aufgewachsen ist und wie seine Kindheit war. Er wuchs ja in Texas bei seiner religiösen Mutter auf, sein Vater ist Alkoholiker gewesen und schon verstorben. Er hat außerdem einen älteren Bruder namens George und eine Zwillingsschwester Missy. Wir sind schon gespannt! Allerdings wird Jim Parsons, der mittlerweile schon 43 Jahre alt ist, den jungen Sheldon nicht verkörpern - er wird aber als Executive Producer mitwirken. "Variety" berichtet außerdem, dass eine Spin-Off-Serie rentabler für CBS und Warner ist, da die Hauptdarsteller mittlerweile pro Folge 1 Millionen Dollar bekommen.Schon mehrfach hatten sich die Darsteller dazu geäußert, dass die 10. Staffel die letzte sein könnte. Festlegen wollte sich keiner - und eine offizielle Ansage dazu gibt es auch nicht.