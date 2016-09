In "Hot oder Horror" zeigen wir euch regelmäßig die schönsten, schlimmsten und verrücktesten Promi-Outfits! Und du darfst entscheiden - ist der Look HOT oder einfach nur HORROR? Stimm ab!

Was sagst du zu dem Look?

HOT HORROR

Fast hätten wir die beiden Supermodelsundnicht erkannt, als sie für die Marc Jacobs Show auf der New York Fashion Week über den Laufsteg stolzierten. Die crazy Klamotten sind eine Sache, aber was für verrückte Dreadlocks in Regenbogen-Farben tragen die beiden da auf dem Kopf?