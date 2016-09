Zu spät dran oder einfach keine Lust auf Haare waschen? Trockenshampoo heißt die Lösung, doch bringt das wirklich was bei fettigem Ansatz oder laschen Locken? Wir sagen dir, was du über Trockenshampoo wissen musst und was du damit alles machen kannst!



hatte lange einen schlechten Ruf, weil es früher eklig roch, einen grauen Puderfilm hinterließ und auf dunklen Haaren weiße Rückstände, die wie Schuppen aussahen. Inzwischen sind die Rezepturen aber so gut, dass Trockenshampoo ein großes Comeback feierte und der Liebling von Stylisten und Beautybloggerinnen ist!Überschüssiger Talg auf der Kopfhaut und an den Ansätzen wird mit Trockenshampoo aufgesaugt undRegelmäßiges Haar waschen kann Trockenshampoo natürlich nicht ersetzen, doch zum Auffrischen für zwischendurch ist es ideal! So machst du’s richtig…