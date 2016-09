Gewinne ein tolles Backbuch

Vivien und Chloe haben von ihrer Tante Isabelle eine Bäckerei geerbt, die bereits seit Jahren fest in ihrem malerischen Viertel in Brooklyn etabliert ist. Während Chloe ein neues Image und neue Produkte für die kleine Bäckerei möchte, besteht Vivien darauf, alles zu lassen, wie es ist. Am Ende eskalieren die Uneinigkeiten und die beiden teilen die Bäckerei in zwei Hälften – mit einer schwarzen Linie in der Mitte. Jede führt nun ihr eigenes Geschäft genauso, wie sie es für richtig hält. Ob die beiden ihre Differenzen beseitigen können?Du möchtest unbedingt ein paar ausgefallene Leckereien zaubern? Dann bist du mit dem Backbuch perfekt ausgestattet. Es gibt eine große Auswahl von besonderen Rezepten – egal, ob Cakepops, Mini-Zimt-Donuts oder Neapolitanischer Marmorkuchen: Es ist sowohl für Einsteiger als auch für Hobbybäcker etwas dabei!Klicke dich durch das Memory und fülle den Teilnahmebogen aus. Gib bitte an, ob du lieber eine DVD oder eine Blu-ray gewinnen willst!