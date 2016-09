Gewinne Tickets für das Berlin Dungeon!

Am 06.10. startet der Fantasy-Film, basierend auf dem Beststeller-Roman, in den Kinos. In dem verrückten - und manchmal auch ganz schön gruseligen - Märchen geht es um einen Jungen, der sich auf die Suche nach einer Insel macht, von der sein verstorbener Großvater immer erzählt hatte. Dort hat sein Opa mit anderen Kindern am Ende des zweiten Weltkriegs seine Zeit verbracht. Doch diese Kinder waren keine normalen Kinder - sie alle hatten eine ganz außergewöhnliche Fähigkeit...* zwei Kinotickets für "Die Insel der besonderen Kinder"* Comic zum Film* Film-Poster* Taschen-Uhr im Fim-StyleDas Berlin Dungeon ist DAS „Home of Halloween“. Nur im Oktober erwartet dich eine zusätzliche neue Show, in der wieder ein dunkles Kapitel Berliner Geschichte erzählt wird. Du wirst auf eine Reise mit in die Nacht des 22. Mai 1834 genommen. Es ist keine Nacht für Zartbesaitete. Wird dir das Blut gefrieren, wenn du auf die Familie Meyer triffst? Erlebe eine der grausamsten Familientragödien seinerzeit. Eine Geschichte, die wie geschaffen ist, für den ultimativen Nervenkitzel zu Halloween. Dich und deine Begleitung erwarten 11 zum Schreien komische Shows, die 70 Minuten voller Spannung, Spaß und düsterer Einblicke in die dunkle Seele Berlins bieten.